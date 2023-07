Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Landwirtschaftliche Maschine gerät in Brand - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 18:30 Uhr geriet auf einem Feld in der Nähe von Stühlingen ein landwirtschaftliches Gerät in Brand. Es handelte sich dabei um eine sogenannten Packenpresse, die hinter einem Traktor gezogen und mit der Stroh zu Ballen gepresst wird. Der 61-jährige Landwirt hatte während des Arbeitsfortschritts plötzlich einen Brand aus der Maschine wahrgenommen und selbstständig versucht diesen zu löschen. Nachdem ihm dies jedoch nicht gelungen war, kuppelte er die Maschine ab und verständigte die Feuerwehr. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen und eine Ausbreitung auf das Feld zu verhindern. An der Packenpresse war nach erster Einschätzung ein Schaden von rund 230.000 Euro entstanden.

