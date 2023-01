POL-MFR: (146) Versuchtes Tötungsdelikt in Zirndorf - aktueller Ermittlungsstand

Ansbach (ots) - Am Montagabend (30.01.2023) zündeten Unbekannte in einem Supermarkt in Ansbach Waren an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 18:00 Uhr zündeten Unbekannte in einem Supermarkt in der Ritter-von-Lang-Allee mehrere Kartons mit Süßwaren an, welche in einem Verkaufsregal standen. Als sich bereits deutliche Flammen gebildet ...

