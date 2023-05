POL-BOR: Stadtlohn - Motorrad im Kreisverkehr erfasst

Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Eper Straße; Tatzeit: zwischen 14.05.2023, 23.40 Uhr, und 15.05.2023, 02.20 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Betrieb in Nienborg eingedrungen. Um in das Gebäude an der Eper Straße zu gelangen, hatten die Täter das Vorhängeschloss eines Tores aufgebrochen. Anschließend verschafften sie sich nach ersten Erkenntnissen durch ein Dach Zugang in ein Gebäude. In der ...

