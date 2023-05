Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Firma

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Eper Straße;

Tatzeit: zwischen 14.05.2023, 23.40 Uhr, und 15.05.2023, 02.20 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Betrieb in Nienborg eingedrungen. Um in das Gebäude an der Eper Straße zu gelangen, hatten die Täter das Vorhängeschloss eines Tores aufgebrochen. Anschließend verschafften sie sich nach ersten Erkenntnissen durch ein Dach Zugang in ein Gebäude. In der Firma lagerte Metall; ob die Einbrecher etwas davon entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

