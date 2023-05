POL-BOR: Gronau - Papiertonne, Altpapiercontainer und Motorroller brannten

Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Callenbeck; Unfallzeit: 12.05.2023, 17.45 Uhr; Am frühen Freitagabend erlitt eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Heek schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Straße Callenbeck in Heek-Nienborg. Sie war gegen 17.45 Uhr in Richtung Nienborg unterwegs, als ihr aus einer Hofzufahrt ein freilaufender Hund vor das Rad lief und sie stürzte. Rettungskräfte brachten die Heekerin in ...

mehr