Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschäftseinbruch

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hamalandstraße;

Tatzeit: zwischen 11.05.2023, 19.00 Uhr und 12.05.2023, 11.00 Uhr;

Unbekannte drangen zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 11.00 Uhr gewaltsam in ein Geschäft an der Hamalandstraße ein. Die Täter hatten auf der rückwärtigen Seite (an der Straße Gerstenfeld) eine Schiebetür manipuliert. Sie entwendeten mehrere Gartengeräte, ein Fahrrad und etwas Bargeld aus einer Trinkgeldkasse.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

