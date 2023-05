Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrer prallt gegen Straßenlaterne

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bömkesweg;

Unfallzeit: 13.05.2023, 00.40 Uhr;

In der Nacht zum Samstag erlitt ein 59-Jähriger aus Bocholt schwere Verletzungen bei einem Unfall auf dem Bömkesweg. Er hatte gegen 00.40 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Dingdener Straße befahren und prallte nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung gegen einen Laternenmast. Rettungskräfte brachten den alkoholisierten Mann mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. (mh)

