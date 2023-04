Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht: Fahrzeug am Heck beschädigt

Kleve (ots)

Am Samstag (08. April 2023) kam es zwischen 19:00 Uhr und 23:10 Uhr an der Triftstraße in Kleve zu einer Unfallflucht. Ein an der Triftstraße in Fahrtrichtung Asperden / Querallee abgestellter grauer VW Touran, wurde an der hinteren Stoßstange sowie am hinteren linken Rücklicht beschädigt. Die Abdeckung des Rücklichts war teilweise herausgebrochen, doch konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten lediglich ein Teil der Abdeckung an der Unfallörtlichkeit sicherstellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

