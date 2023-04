Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Beschädigung an Nissan Juke

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (07. April 2023) 17:00 Uhr und Samstag (08. April 2023) 16:40 Uhr, kam es an der Spyckstraße in Kleve zu einer Unfallflucht. Die Halterin eines schwarzen Nissan Juke hatte ihren Wagen in Fahrtrichtung Tiergartenstraße am Straßenrand geparkt gehabt. Nach Rückkehr zum Fahrzeug musste sie Beschädigungen an der Fahrertüre des Wagens feststellen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten an der Fahrertüre eine blaue Fremdfarbe sicherstellen. Da sich die oder der unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher den schwarzen Nissan Juke beschädigt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen von der Örtlichkeit entfernt hatte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell