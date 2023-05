Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dietrichstraße;

Unfallzeit: 12.05.2023, 23.50 Uhr;

In der Nacht zum Samstag stürzte ein 54-jähriger Radfahrer aus Bocholt auf der Dietrichstraße und verletzte sich dabei schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen war er stadtauswärts in Richtung Herzogstraße unterwegs und prallte ohne Fremdeinwirkung gegen einen geparkten Pkw. Eine Anwohnerin hörte einen Knall und sah den Mann auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. Da die Atemluft des Mannes nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell