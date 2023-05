Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendliche werfen Steinbrocken auf die Straße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 13.05.2023, 03.40 Uhr;

In der Nacht zum Samstag warfen drei Jugendliche gegen 03.40 Uhr einen Steinbrocken unmittelbar vor ein herannahendes Taxi auf die Fahrbahn. Der 43-jährige Fahrer aus Wettringen konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Stein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die drei etwa 1,75 Meter großen Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren hatten den Steinbrocken vermutlich aus einem Vorgarten herausgetragen und vor den Wagen auf die Straße geworfen. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell