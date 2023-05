Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher entwenden Pedelec

Borken (ots)

Tatort: Borken, Breslauer Straße;

Tatzeit: zwischen 13.05.2023, 19.45 Uhr, und 14.05.2023, 08.50 Uhr;

Ein Elektrofahrrad und Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Borken aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Täter waren in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße gelangt, indem sie sich zuvor an einer Nebeneingangstür zu schaffen gemacht hatten. Im Keller des Gebäudes brachen sie eine Tür auf, um an ihre Beute zu kommen. Die Einbrecher entwendeten ein verschlossenes Pedelec der Marke Victoria in schwarz sowie verschiedene Geräte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

