POL-BOR: Isselburg

Bocholt - Senioren werden Opfer von Betrügern

Isselburg / Bocholt (ots)

Zwei Betrugsmaschen, vor denen die Polizei seit langem intensiv warnt, wurden in den vergangenen Tagen Senioren in Bocholt und Isselburg-Vehlingen zum Verhängnis.

Eine Bocholterin fiel auf den "Schockanruf-Trick" herein, bei dem die Täter am Telefon vortäuschten, dass der Sohn der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Am Donnerstagnachmittag übergab die Geschädigte im Stadtviertel Hohe Giethorst einem unbekannten Täter eine fünfstellige Bargeldsumme. Der Kurier wird wie folgt beschrieben: ca. 35 bis 45 Jahre alt, ca. 175 bis 185 cm groß, schwarze Haare, graue Auge, Sportbekleidung, Sweatshirt-Kapuzenjacke.

Wie in vielen vergleichbaren Fällen gelang es den Betrügern, die Geschädigte dauerhaft sowohl über das Festnetztelefon als auch über das Mobiltelefon zu binden. So verhindern die Täter, dass über ein zweites Telefon Gespräche mit den wirklichen Angehörigen oder der Polizei geführt werden, und gleichzeitig erhört dies den Druck auf die Opfer. Mit ihrem angeblichen Sohn durfte die Geschädigte nicht telefonieren - sie konnte nur im Hintergrund einen weinenden Mann hören.

Der zweite Fall trug sich am Samstag in Isselburg-Vehlingen zu. Hier gab sich der Betrüger als Kriminalpolizist aus und gaukelte der Geschädigten vor, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstehe. Sie solle ihren Schmuck und ihre Debitkarte in einem Topf vor die Tür stellen. Ein Polizist würde den Topf dann abholen und vor den Einbrechern in Sicherheit bringen. Die Geschädigte fiel auf die Lügengeschichte herein und handelte so, wie die Betrüger es geplant hatten. Gegen 13.00 Uhr erschien dann der Abholer mit einem kleinen weißen Pkw (Kennzeichen aus Essen) und holte den Topf ab. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einen hellen Jeanshose und einem dunklen Pullover.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Der Schlüssel zur Verhinderung solcher Taten ist die Aufklärung. Dabei nehmen Verwandte und Bekannte von Seniorinnen und Senioren eine wichtige Rolle ein. Informieren Sie über die verschiedenen Betrugsmaschen und zeigen Sie Reaktionsmöglichkeiten auf (z.B. auf keinen Fall dauerhaft ins Gespräch verwickeln lassen und auf jeden Fall Rückversicherung bei den echten Angehörigen oder der Polizei).

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

