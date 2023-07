Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl eines Außenbordmotors gesucht

Meppen (ots)

Gestern zwischen 16.10 Uhr und 18.00 Uhr kam es in Meppen in der Straße "Am Emsufer" zu einem Diebstahl. Dabei haben bislang unbekannte Täter einen Außenbordmotor vom Heck eines Bootes abmontiert und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

