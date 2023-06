Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ AS Burgau/Zusmarshausen /FR München - Am vergangenen Montag (26.06.2023) ereignete sich auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen ein Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten flüchtete. Verletzt wurde niemand. Gegen 17.40 Uhr war ein 20-jähriger Audifahrer auf der Autobahn A8 in Richtung München unterwegs. Als sich der 20-Jährige auf der linken Spur befand, wechselte ein bislang Unbekannter unvermittelt von der mittleren auf die linke Spur. Der 20-Jährige musste sofort abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi geriet dabei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich kam der Audi im Grünstreifen zum Stehen. Das bislang unbekannte Fahrzeug fuhr ohne Anzuhalten weiter. Der 20-Jährige blieb unverletzt, bei seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun nach dem unbekannten Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

