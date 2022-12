Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien + Einbruchversuch + Unfall mit Promille + Fahrerflucht am See

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Schmierereien

Verschiedene Schriftzüge, teilweise mit Bezug zur A49, sprühten Unbekannte an eine Brücke in der Hauptmann-Matthes-Straße. Eine Streife stellte die Beschädigungen in Höhe von etwa 300 Euro am Sonntag, 25. Dezember, gegen 23.30 Uhr fest. Bislang ist nicht bekannt, wann die Schmierereien angebracht wurden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Einbruchversuch

In der Straße Cappeler Markt ließ ein Dieb aus unbekannten Gründen von einem Einbruchversuch in ein Friseurgeschäft ab, nachdem er bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Der 250 Euro hohe Schaden entstand zwischen Montag, 26. Dezember, 16 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfall mit Promille

Nachdem ein 20-jähriger Audi-Fahrer von der Willy-Mock-Straße nach rechts in die Gisselberger Straße eingebogen war, kam er am Dienstag, 27. Dezember, gegen 20.10 Uhr nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem abgestellten VW. Der Fahrer aus Lollar blieb unverletzt, am Audi entstanden etwa 3.000 Euro hohe Schäden, die einem wirtschaftlichen Totalschaden entsprechen dürften. Am VW belaufen sich die Schäden auf etwa 25.000 Euro, hinzu kommen etwa 500 Euro hohe Schäden an der Fahrbahn. Bei der Unfallursache dürfte Alkohol eine Rolle spielen- der 20-Jährige pustete bei der Unfallaufnahme über 1,5 Promille. Näheres wird das Ergebnis der Blutentnahme zeigen, die für ihn die Folge war.

Weimar- Niederweimar: Fahrerflucht am See

Ein unbekannter Autofahrer entfernte sich am Sonntag, 25. Dezember, unerlaubt, nachdem er einen geparkten braunen 5er BMW touchiert hatte. Der etwa 1.500 Euro hohe Schaden entstand zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Straße Am Weimarer See, der BMW parkte in diesem Zeitraum auf dem rechten Parkstreifen rechts neben dem See-Restaurant. Vermutlich touchierte der andere Autofahrer den BMW beim Ein- oder Ausparken. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell