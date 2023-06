POL Schwaben Nord: Navi aus Auto entwendet

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Dienstag eskalierte eine Parkplatzsuche in der Brahmsstraße. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Auch die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Schließlich musste die Polizei anrücken. Gegen 20.15 Uhr entdeckten ein Audi- sowie ein VW-Fahrer offenbar zeitgleich eine freie Parklücke in der Brahmsstraße. Die beiden Parteien konnten sich dabei anscheinend nicht ...

mehr