LPI-NDH: Unfall mit Motorrad

Nordhausen (ots) - In der Kyffhäuserstraße kam es gestern gegen 16.20 Uhr zu einem Ödlandbrand. Ein Polizeibeamter stellte eine brennende Vegetation fest und kontaktierte die Feuerwehr. Umstehende Gebäude waren glücklicherweise nicht in Gefahr. Als Brandursache gilt eine Selbstentzündung als wahrscheinlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

mehr