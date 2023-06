LPI-NDH: Mopedfahrer flüchtet vor Polizei

Sondershausen (ots) - Am Mittwochmorgen wurde der Polizei in Sondershausen gemeldet, dass ein unbekannter Täter in der Panzerstraße einen PKW aufbrach. Hierzu hatte der Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Kofferraum wurden dann verschiedenste Bekleidungsgegenstände entwendet. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun zu Tat und Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

