Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220928.2 Heide: Vier Einbruchsversuche schlagen fehl

Heide (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Heide versucht, gewaltsam in vier Objekte einzudringen. Alle Vorhaben schlugen fehl, allerdings entstanden einige Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Einbrecher nahmen in den Nachtstunden drei Apotheken und eine Arztpraxis ins Visier und versuchten jeweils durch Gewalteinwirkung auf die verglasten Eingangsbereiche in das Innere der Gebäude zu gelangen. Die Tatorte befanden sich am Markt, in der Meldorfer Straße und in der Friedrichstraße.

In einem der Fälle dürfte die Tatzeit bei 03.00 Uhr gelegen haben, da es zu dieser Zeit nachvollziehbar zu einer Alarmauslösung in der betroffenen Apotheke kam.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Straßen bemerkt haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

