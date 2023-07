Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Zeugen Brandstiftung gesucht

Fresenburg (ots)

Am Samstag, 8. Juli, gegen 21.20 Uhr, wurde von einer unbekannten Person in Fresenburg an der Straße "Schützenweg" ein Kornfeld entzündet. Zeugen beobachten dieses und konnten das Feuer rechtzeitig löschen, sodass glücklicherweise kein nennenswerter Schaden entstand. Diese unbekannte Person ist nach der Tatausführung in einen schwarzen PKW der Marke BMW eingestiegen und davongefahren. Weitere Zeugen der Tat sowie Personen, denen das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen, Tel. 05933-924570, in Verbindung zu setzen.

