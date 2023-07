Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Messingen (ots)

Bereits am 2. Juli zwischen 9.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Messingen in der Straße Baccumer Weg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde während eines Fußballturniers ein weißer Kia Optima an der Heckschürze beschädigt, welcher auf einer dortigen Wiese abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1100 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

