Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schneller als die Polizei erlaubt - knapp 1000 Geschwindigkeitsverstöße auf der A 4 bei Ronneburg festgestellt!

Ronneburg (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag führte die Autobahnpolizei Thüringen eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der A 4 bei Ronneburg Fahrtrichtung Dresden durch. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw aufgrund von Fahrbahnschäden begrenzt. Während der Messzeit durchliefen 7337 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 974 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Von den gemessenen Fahrzeugen müssen nun 85 Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen. Der schnellste Pkw Fahrzeugführer war dabei mit 185 km/h und ein Sattelzug mit 99 km/h unterwegs. Den Pkw Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700,-Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Den tagesschnellsten Lkw Fahrer erwartet nun ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von mindestens 255,- Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

