Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer LKW-Unfall, eine Person tödlich verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A9 Höhe Droyßig (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles auf der A9 kam gestern eine Person ums Leben. Kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt in Fahrtrichtung Berlin kam es gestern gegen 14:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Ein 48-jähriger deutscher Kraftfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt bremsenden Sattelzug eines 40-jährigen Ukrainers auf. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden LKW lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 31.000 EUR. Die Richtungsfahrbahn Berlin musste in diesem Bereich für 4,5 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell