API-TH: Sitzplatzwechsel während der Fahrt

Heiligenstadt (ots) - Am Dienstagmittag, den 14.02.2023, kommt ein Sattelzug gegen 11:55 Uhr auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen im Bereich der Anschlussstelle Heiligenstadt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidiert das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und durchbricht diese auf ca. 200 Metern Länge. Die entstehenden Trümmerteile werden auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung geschleudert. Ein in ...

mehr