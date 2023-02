Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw bricht durch Mittelleitplanke auf der A 38

Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmittag, den 14.02.2023, kommt ein Sattelzug gegen 11:55 Uhr auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen im Bereich der Anschlussstelle Heiligenstadt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidiert das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und durchbricht diese auf ca. 200 Metern Länge. Die entstehenden Trümmerteile werden auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung geschleudert. Ein in Fahrtrichtung Leipzig fahrender Pkw VW kann den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und kollidiert mit diesen im Frontbereich des Fahrzeuges. Als Unfallursache wird nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an der Lenkeinrichtung des Sattelzuges angenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000,- Euro. Glücklicherweise wurden durch den Unfallhergang keine Personen verletzt.

Aufgrund von andauernden Bergungsarbeiten ist die Unfallstelle auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen seit 16:00 Uhr vollgesperrt. In Fahrtrichtung Leipzig wurde gleichzeitig der linke Fahrstreifen gesperrt.

