Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Person bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

A38 (ots)

Die Autobahnpolizei wurde in den Mittagsstunden zu einem Verkehrsunfall auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heilbad Heiligenstadt in Fahrtrichtung Leipzig gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr anschließend etwa 350m Bankette und stürzte einen Abhang hinab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend auf der unterhalb der Autobahn liegenden Landstraße auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer zog sich durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Es gibt derzeit keine Behinderungen auf der A38. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

