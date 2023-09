Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Betrunken mit dem Leichtkraftrad unterwegs

Am Sonntag kurz nach Mitternacht wurde in Hettingen den Beamten des Polizeireivers Sigmaringen der Fahrer eines Leichtkraftrads auffällig, da dieser ohne Helm unterwegs war. Nachdem die Beamten dem Leichtkraftrad im Bereich Ringstraße und Römerstraße in Innerringen nacheilten, um den Fahrer darauf anzusprechen und um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, stellten diese eine deutliche Alkoholisierung bei dem 43-jährigen Mann fest. Dies hatte neben einer Blutentnahme im Klinikum Sigmaringen auch einen Führerscheinentzug zur Folge. Dies wird für den Fahrer neben einer Geldstrafe auch einen mehrmonatigen Führerscheinentzug zur Folge haben.

Meßkirch

Fehler beim Abbiegen führt zu Verkehrsunfall

Knapp 15.000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag, dem 02.09.2023, gegen 09.30 Uhr ereignete, nachdem ein Fahrzeuglenker beim Abbiegen auf die B 313 ein bevorrechtigtes Fahrzeug übersah. Dabei bog der 48-jährige Lenker eines Ford bei Meßkirch von der L 196 nach links auf die B 313 in Fahrtrichtung Sigmaringen ab. Trotz der auf der B 313 bevorrechtigte Lenker eines Audi noch ein Ausweichmanöver versuchte, kam es zum Streifvorgang beider Fahrzeuge. Der Audi wird dabei von der Fahrbahn abgewiesen und kommt in einem angrenzenden Acker zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Autos vor Ort abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise erlitt keiner der Beteiligten Verletzungen.

Bad Saulgau

Ortsschild gewaltsam zerstört

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Bad Saulgau (Fulgenstadt) in der Hohentenger Straße ein Orts-Begrüßungsschild derart angegangen, dass ein Sachschaden von circa 300 Euro entstand. Dabei wurde das Schild durch bislang unbekannte Täter offenbar mittels körperlicher Gewalt nach unten gebogen, bis die Metallhalterung im Bereich einer Schweißnaht fast vollständig abgerissen ist. Vermutlich hängten der oder eher die Übeltäter sich dazu an das Schild und rissen es mit ihrem Körpergewicht nach unten. Ob die Tat in Zusammenhang mit einer im Dorf stattgefundenen Feier verübt wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell