POL-S: Dreister Betrüger erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein dreister Betrüger hat am Freitag (28.07.2023) mit einer perfiden Betrugsmasche einen 91 Jahre alten Mann dazu gebracht, ihm 100 Euro auszuhändigen. Der Täter klingelte zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr an der Wohnung des Mannes in der Badstraße. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus und brachte den Senior unter einem Vorwand dazu, ihm zwei 50 Euro-Scheine und die Bankkarte auszuhändigen. Anschließend verschwand der Unbekannte wieder. Mutmaßlich derselbe Täter sprach gegen 15.00 Uhr eine 87 Jahre alte Frau an der Waiblinger Straße an und half ihr, die Einkäufe in die Wohnung zu bringen. Dort gab er sich als Bankmitarbeiter aus und bat um Herausgabe der Bankkarte. Da die Frau nicht darauf einging, verlangte er noch eine Unterschrift auf einem handgeschriebenen Dokument. Auch das verweigerte die Frau. Anschließend ging der Unbekannte wieder. Er war etwa 45 Jahre alt und schlank, hatte helle kurze Haare und trug ein weißes Hemd. Er sprach deutsch, war gut gekleidet und hatte eine Schreibmappe dabei. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

