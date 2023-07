Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (30.07.2023) an der Auerbachstraße einen E-Scooter gestohlen. Die 37 Jahre alte Besitzerin stellte den E-Scooter gegen 10.00 Uhr am Haupteingang zum Krankenhaus ab und sicherte ihn mit einem Schloss an den Fahrradständern. Als sie gegen 17.00 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl und rief die Polizei. Der schwarze Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 573 WLM hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

