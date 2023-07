Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell bedrängt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ging in der Nacht zum Sonntag (30.07.2023) eine junge Frau im Bereich der Beuthener Straße unsittlich an. Die 18-Jährige kam von der S-Bahn Haltestelle Nürnberger Straße, als sie gegen 03.00 Uhr bemerkte, dass ein Mann hinter ihr herging. Sie drehte sich zu ihm um, nachdem er sie an ihrer Jacke gezogen hatte und bemerkte, dass er sein Glied entblößt hatte. Als sie sich abwandte um weiter zu gehen, hielt sie der Lustmolch an der Hand fest und versuchte, die Hand der Frau in Richtung seines Genitalbereichs zu führen. Die 18-Jährige stieß den Mann beherzt zur Seite und schrie ihn an, woraufhin er die Flucht ergriff. Der Mann wird ungefähr 170 cm groß, zirka 30 Jahre alt und mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Er soll einen schwarzen Bart und schwarze, nach oben stehende Haare gehabt haben und mit einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell