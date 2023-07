Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich der CSD-Parade - Vorläufige Bilanz

Stuttgart-Mitte (ots)

Rund 230 Polizeibeamte waren anlässlich der CSD-Parade und verschiedener Parallelveranstaltungen am Samstag (29.07.2023) in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz. Rund 400 000 Menschen säumten die Aufzugsstrecke und feierten friedlich mit den etwa 40 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Aufzug startete planmäßig um 15.00 Uhr in der Rotebühlstraße und verlief ohne Zwischenfälle. Kurz vor 16.00 Uhr erreichte der erste Lastwagen, der als Bühne für die Abschlusskundgebung genutzt werden sollte, den Schlossplatz. Mehrere Dutzend Personen aus dem linken Spektrum blockierten daraufhin den Lastwagen und vermummten sich teilweise. Als der Versammlungsleiter sie ansprach, wurde er angegriffen und leicht verletzt. Einsatzkräfte drängten daraufhin diese Personengruppe ab und stellte im Innenhof des Neuen Schlosses die Personalien von 17 Personen fest. Sie wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielten Platzverweise. Auf dem Weg vom Schlossplatz zum Innenhof solidarisierten sich Sympathisanten aus dem linken Spektrum, griffen Einsatzkräfte an und mussten mehrfach abgedrängt werden. Im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Versammlungsleiter wurde eine 26-Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt zu haben. Sie wurde ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielt einen Platzverweis. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauern an. Stand 20.50 Uhr

