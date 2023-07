POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Rund 230 Polizeibeamte waren anlässlich der CSD-Parade und verschiedener Parallelveranstaltungen am Samstag (29.07.2023) in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz. Rund 400 000 Menschen säumten die Aufzugsstrecke und feierten friedlich mit den etwa 40 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Aufzug startete planmäßig um 15.00 Uhr in der ...

