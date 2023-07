Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer tritt gegen Sportwagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann wird verdächtigt, am Samstag (29.07.2023) in der Nauheimer Straße von seinem Motorroller aus gegen das Fahrzeug eines 35-Jährigen getreten zu haben. Zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem BMW 850i im Bereich Nauheimer Straße, Wildunger Straße und Kreuznacher Straße und geriet hierbei aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit mit dem Fahrer eines weißen Motorrollers, der im selben Gebiet unterwegs war. Der Rollerfahrer trat schließlich gegen den Kotflügel des BMW, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

