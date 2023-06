POL-RBK: Odenthal - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Radfahrerin aus Leverkusen leicht verletzt

Overath (ots) - Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zu Diebstählen und Einbrüchen in Marialinden und Federath gekommen war, bei denen unter anderem Fahrräder und Gartengeräte entwendet wurden, wurde der betroffene Bereich in der vergangenen Nacht (22.06.) intensiv durch Polizisten der Polizeiwache Overath/Rösrath überwacht. Zwei Polizisten waren in dieser Nacht als zivile Radstreife unterwegs. Gegen ...

mehr