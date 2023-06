Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 20-Jähriger flüchtet bei Personenkontrolle und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bergisch Gladbach (ots)

Durch das Ordnungsamt wurde der Polizei am Mittwoch (21.06.) gegen 22:00 Uhr eine Gruppe von circa sieben Jugendlichen an der Laurentiuskirche in Bergisch Gladbach gemeldet, welche einem zuvor erteilten Platzverweis nicht nachkamen.

Als die Jugendlichen durch die eingesetzten Polizisten kontrolliert und nach ihren Ausweispapieren gefragt wurden, flüchtete eine Person in Richtung Laurentiusstraße. Ein Polizist nahm kurzerhand die Verfolgung auf und folgte dem Flüchtigen über einen Fußweg neben einem Parkhaus auf der Laurentiusstraße in Richtung der angrenzenden Reha-Klinik. Dort sprang der Flüchtige über einen Zaun, lief eine Böschung hinunter und versuchte sich dort in einem Busch zu verstecken.

Der Polizist konnte den Jugendlichen zwar fassen, jedoch wehrte der sich dermaßen, dass der Polizist sein Pfefferspray einsetzen musste, um ihm dann Handfesseln anlegen zu können. Der Polizist wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Auf seiner Flucht ließ der junge Mann seine Umhängetasche fallen, die im Nachgang aufgefunden und sichergestellt wurde. Aufgrund des Inhalts in der Tasche ergaben sich Hinweise auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln.

Der Beschuldigte wurde zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Bergisch Gladbach verbracht. Nachdem seine Identität zweifelsfrei festgestellt wurde, konnte der 20-Jährige die Polizeiwache vorerst wieder verlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. (ch/ct)

