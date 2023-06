Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrraddiebe durch zivile Radstreife gefasst

Overath (ots)

Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zu Diebstählen und Einbrüchen in Marialinden und Federath gekommen war, bei denen unter anderem Fahrräder und Gartengeräte entwendet wurden, wurde der betroffene Bereich in der vergangenen Nacht (22.06.) intensiv durch Polizisten der Polizeiwache Overath/Rösrath überwacht.

Zwei Polizisten waren in dieser Nacht als zivile Radstreife unterwegs. Gegen 00:40 Uhr bemerkten sie zwei verdächtige Personen, die auf dem Gehweg der Straße Landwehr in Richtung Pilgerstraße unterwegs waren. Die Personen wurden einer Kontrolle unterzogen und verstrickten sich im Rahmen einer Befragung zunehmend in Widersprüche.

Bei einer Durchsuchung der Personen mit Unterstützung weiterer Polizisten konnten in einem mitgeführten Rucksack einer Person mehrere Werkzeuge aufgefunden werden, die für Einbrüche genutzt werden können. Zudem wurde im Rucksack ein Fahrradcomputer gefunden, den man eindeutig einer Tat vom Vortag zuordnen konnte. Bei der zweiten Person wurden rote Handschuhe gefunden, wie sie bei einer der Taten vom Täter getragen wurden, der bei Tatausführung von einer Überwachungskamera gefilmt worden war. Beide Männer (20, 34 Jahre alt) besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit, verfügen nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden. Sie wurden aus diesen Gründen vorläufig festgenommen und die mitgeführten Gegenstände sowie ihre Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt.

Da einer der Männer angab, momentan bei einem Verwandten in Overath aufhältig zu sein, wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft noch in der gleichen Nacht dessen Wohnung durchsucht. Hierbei wurden mehrere Ladegeräte von E-Bikes aufgefunden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kriminalkommissariates 3 in Overath dauern noch an. Beide Männer sollen möglichst noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ct)

