Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in der Hohenfelder Straße

Koblenz (ots)

Am Montag, den 27.02.2023 gegen 16:40 Uhr, kam es in der Hohenfelder Straße im Bereich der Herz-Jesu-Kirche zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Omnibusses beschädigte einen an der Ampel wartenden Renault Clio. Beim seitlichen Vorbeifahren beschädigte der oder die unbekannten Fahrer/-in mit der linken Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugseite des wartenden PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden im Wert von circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0261 103 2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell