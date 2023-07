Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - zwei Fahrgäste verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Ford Focus und einer Stadtbahn sind in der Nacht zum Montag (31.07.2023) auf der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße zwei Fahrgäste verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Ford gegen 00.45 Uhr in der Waiblinger Straße Richtung Fellbach unterwegs und bog an der Daimlerstraße trotz Verbots nach links ab. Dabei stieß der Ford mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in Richtung Fellbach unterwegs war. In der Stadtbahn verletzten sich ein 71-jähriger Mann und eine 50 Jahre alte Frau leicht. Rettungskräfte versorgten die beiden an der Unfallstelle und brachten den 71-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 90.000 Euro.

