Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher lösen Alarm aus

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter warfen heute, um 1.51 Uhr, die Scheibe eines Lagers der Stadtwerke "An der Schwenke" ein und lösten dabei Alarm aus. Zeugen verständigten die Polizei erst um 2.10 Uhr über den Sachverhalt. Eine anschließende Durchsuchung des Gebäudes verlief ergebnislos. Ob die Täter einstiegen und Beute machten ist nicht bekannt.

An der Heerstraße waren unbekannte Täter erfolgreicher. Sie beschädigten in der Nacht zu heute das Rolltor einer Firma und entwendeten Bargeld aus einer Kaffeekasse. Sie richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

