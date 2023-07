Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Drogen-Fahrt endet im Widerstand

Plettenberg (ots)

Weil er unter anderem sehr zügig durch den Böddinghauser Kreisverkehr fuhr, machte gestern Nachmittag der Fahrer eines Fords eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Anhaltspunkte für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC. Auf Vorhalt räumte der 25-jährige Fahrer ein, Cannabis konsumiert zu haben. Gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv, unkooperativ und weigerte sich sie zum Streifenwagen zu begleiten. Schließlich musste er gegen seinen Widerstand überwältigt und gefesselt werden. Ein Arzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Er wurde schließlich wegen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt. (dill)

Diebe entwendeten vermutlich in der Nacht zu Dienstag einen E-Scooter. Das Fahrzeug stand gesichert am Bahnhof Plettenberg in Höhe des Restaurants an einer Straßenlaterne. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell