Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist am Wasserwerk - Polizei sucht Zeugen (20.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein Exhibitionist ist am Dienstagmitttag auf dem Fußweg in Richtung "Hörnle" unterwegs gewesen. Der unbekannte Mann sprach gegen 13.50 Uhr eine junge Frau auf Höhe des Wasserwerks an. Dabei hielt der Unbekannte ein Mobiltelefon in der Hand und manipulierte an seinem Glied. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zu der Person liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, 20-30 Jahre alt, sportliche Statur. Zudem trug der Mann eine schwarze Wollmaske. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder denen der Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell