Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person bei Auffahrunfall auf der B34 kurz vor der Kreuzung zur L220 (20.06.2023)

Singen, B34 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 34, kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße 220 passiert ist. Ein 59-Jähriger fuhr mit einem Peugeot auf der B34 von der Anschlussstelle Singen/Steißlingen kommend in Richtung L220. Kurz vor dem Kreuzungsbereich prallte der Peugeot aufgrund stockenden Verkehrs in das Heck eines vorausfahrenden Seat Cupra eines 55 Jahre alten Mannes. Dieser erlitt durch die Kollision Verletzungen. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot musste abgeschleppt werden.

