Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendliche leeren Feuerlöscher (20.06.2023)

Singen (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagmittag in einem Parkhaus in der Freiheitsstraße einen Feuerlöscher geleert. Die Unbekannten begaben sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in das Heinrich-Weber-Parkhaus. Dort nahmen sie einen Feuerlöscher von der Wand und sprühten den Inhalt großflächig auf ein geparktes Auto. Zu den drei Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 13-14 Jahre alt, ungefähr 160-170 Zentimeter groß. Bekleidet waren die Jungs mit braun-weißen Basketballtrikots und weißen Hosen. Zudem hatten sie "Männer-Handtaschen" dabei. Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

