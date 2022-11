Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Motorraddiebstahl

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 16 Uhr stellte der Eigentümer eines Motorrads der Marke Jawa sein Fahrzeug in der Erfurter Straße Ecke Richard-Strauß-Straße ungesichert ab. Als er nach ca. zwei Stunden zurückkehrte, konnte er sein Motorrad nicht mehr am Abstellort auffinden. Bei einer Absuche im Nahbereich wurde das Motorrad im Hinterhof der Bauhaus-Universität aufgefunden. Die unbekannten Täter versuchten das Motorrad zu starten und ließen es letztendlich liegen, wodurch Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand.

