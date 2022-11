Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher scheitern an Haustür

Jena (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstag in die Räume einer Vermögensverwaltung in Jena einzudringen. Die Geschäftsräume befinden sich in der Lutherstraße. An der Hauseingangstür auf der Rückseite des Gebäudes konnten Hebelspuren entdeckt werden. Offenbar scheiterten die Einbrecher an der Tür, so dass es beim Versuch blieb. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von 100,- Euro.

