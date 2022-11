LPI-J: Schwelbrand im Keller

Apolda (ots) - Eine 70jährige Mitsubishi-Fahrerin, parkte am Dienstag den 08.11.2022 gegen 10 Uhr in der Oststraße in Apolda. Ein unbekannter Täter schlug die hintere, rechte Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und entwendete aus dem Kofferraum eine Handtasche und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644-541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

