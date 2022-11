Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Taschendieb

Jena (ots)

Eine 78-Jährige ist Dienstagabend in Jena Opfer eines dreisten Taschendiebes geworden. Die Dame hatte gerade ihren Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Löbderstraße erledigt. Als sie die Produkte an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr das Fehlen der eigenen Geldbörse auf. Offenbar hatte ein Unbekannter das Portmonee während des Einkaufs aus ihrer Handtasche entwendet. 20,- Euro Bargeld hat der Taschendieb dabei erbeutet. Zeugen werden gebeten sich unter der 03641/ 810 bei der Polizei Jena zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell