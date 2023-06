Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Einmündung Bismarckstraße/Schützenstraße/Teggingerstraße (20.06.2023)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Einmündung der Bismarckstraße und der Schützenstraße auf die Teggingerstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer gestürzt und der Verursacher anschließend weitergefahren ist. Ein 55-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit einem Ducati Motorrad auf der Bismarckstraße in Richtung Teggingerstraße unterwegs. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt bog der Biker nach rechts ab. Zeitgleich bog eine auf der Schützenstraße entgegenkommende unbekannte Frau mit einem Smart nach links auf die Teggingerstraße ab. Durch starkes Bremsen verhinderte der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer einen Zusammenstoß und stürzte in der Folge auf den Gehweg, verletzte sich jedoch nicht. Die Fahrerin des Smarts setzte ihre Fahrt indes fort. Am Motorrad entstand durch den Sturz geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

