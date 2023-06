Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Zwei Mädchen bei Unfall auf der Randegger Straße verletzt (20.06.2023)

Gottmadingen (ots)

Zwei Mädchen sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Randegger Straße verletzt worden. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit einem Land Rover auf der Randegger Straße in Richtung Randegg. Auf Höhe der Kreuzung "Auf der Höhe" stockte der Verkehr aufgrund eines haltenden Schulbusses. Plötzlich rannten zwei 8 Jahre alte Mädchen hinter dem Schulbus und direkt vor dem Range Rover über die Straße. Trotz geringer Geschwindigkeit erfasst das Auto die Kinder. Beide Mädchen stürzten, verletzten sich aber glücklicherweise nur leicht. Sowohl die Kinder als auch den 54-Jährigen, der einen Schock erlitt, brachten Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik, die sie jedoch am selben Tag wieder verlassen konnten.

